Il “Borgo dei Borghi”: aperte le votazioni su RaiPlay

Su Rai3 riparte la sfida tra le bellezze italiane con Camila Raznovich







Si vota solo on line, da domenica 7 marzo e fino a domenica 21 marzo alle 23.59, per portare alla vittoria il proprio borgo preferito. Sta ripartendo, infatti, l’appassionante sfida tra le bellezze italiane del Borgo dei Borghi, il programma condotto da Camila Raznovich su Rai 3 che ha permesso ai telespettatori di scoprire paesi bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali, giunto alla sua ottava edizione. La prima serata della nuova stagione andrà in onda domenica 4 aprile, e vedrà sfidarsi 20 Borghi, uno per regione, ma si può già esprimere il proprio voto sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password e indirizzo e-mail.

La giuria di esperti del programma sarà invece composta da Rosanna Marziale, chef stellata e divulgatrice enogastronomica; Mario Tozzi, geologo e primo ricercatore del Cnr e Jacopo Veneziani, storico dell’arte e dottorando alla Sorbona di Parigi. Questi i borghi in gara: Issime (Valle d’Aosta); Cocconato (Piemonte); Finalborgo (Liguria); Pomponesco (Lombardia); Borgo Valsugana (Trentino Alto Adige); Malcesine (Veneto); Poffabro (Friuli Venezia Giulia); San Giovanni in Marignano (Emilia Romagna); Buonconvento (Toscana); Corciano (Umbria); Grottammare (Marche); Pico (Lazio); Campli (Abruzzo); Trivento (Molise); Albori (Campania); Valsinni (Basilicata); Tropea (Calabria); Pietramontecorvino (Puglia); Geraci Siculo (Sicilia) e Baunei (Sardegna).