“Il buio della sala” e il doppiaggio, eccellenza professionale italiana

Un documentario in seconda serata su Rai 2 con interviste a alcuni grandi professionisti del settore Il buio della sala Credit: © Rai







Un documentario, realizzato da Rai Doc, intimo e poetico, che racconta quella che, nel corso degli ultimi decenni, si è distinta come eccellenza professionale italiana: il doppiaggio. Si chiama è "Il buio della sala", in onda su Rai2 in seconda serata mercoledì 3 gennaio, ed è un percorso a ritroso, dalla sala cinematografica agli stabilimenti di doppiaggio, per ricostruire la tecnica, la storia e le ragioni dietro a questo particolare momento della lavorazione audiovisiva.

Il “viaggio” è visto attraverso gli occhi di una bambina, Charlotte, che a sua volta è una giovane doppiatrice, appartenente alla cosiddetta “sesta generazione”. Il suo vivere come gioco la professione di doppiatrice porterà lei e lo spettatore, attraverso il pretesto di un libero e giocoso doppiaggio “riadattato” di un film classico, a vedere il lato tecnico e altamente specializzato dei professionisti all'opera. Non solo i doppiatori, ma anche figure indispensabili per poter ricreare la magia delle “parole” come direttori del doppiaggio, assistenti di doppiaggio, fonici.

Con interviste a alcuni grandi professionisti del settore che la piccola Charlotte incontrerà lungo la sua via: voci illustri come quelle di Pino Insegno, Marco Mete, Gino La Monica e Fiamma Izzo.