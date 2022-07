Il calcio in chiaro tra Champions e Coppa Italia sulle reti Mediaset

Non ci sono solo il grande intrattenimento, l’informazione e la fiction nei palinsesti Mediaset per la stagione 2022-2023. In ambito sportivo tanto spazio è ancora destinato al calcio con le telecamere puntate sui principali avvenimenti in calendario, anche in esclusiva.

Andiamo a conoscere la ricca offerta nel dettaglio. Per quanto riguarda la Champions League, il torneo europeo più importante e prestigioso, Mediaset manderà in onda 121 partite, compresa la finale che, per il momento, è prevista il 10 giugno 2023 in Turchia all’Atatürk Olimpic Stadium di Istanbul. L’accordo per i diritti televisivi sulla Champions, tra l’altro, proseguirà anche per la stagione 2023-2024. Le partite verranno diffuse in chiaro su Canale 5 e in particolare il martedì toccherà alla migliore fra quelle che coinvolgono le squadre italiane. Le altre saranno visibili in streaming a pagamento su Mediaset Infinity.

Su Canale 5, Italia 1 e 20, invece, andranno gli incontri della Coppa Italia, per la quale Mediaset ha l’esclusiva assoluta anche per la successiva edizione. Al momento la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato le date dei primi incontri che cominceranno ad agosto. Il 18 gennaio 2023, inoltre, assisteremo in diretta da Riad, in Arabia Saudita, a un nuovo derby Milan-Inter per la Supercoppa italiana, la gara che dal 1988 mette di fronte la formazione Campione d’Italia e quella che ha vinto la Coppa Italia.

Abbandoniamo le gare di club e spostiamoci sulle nazionali europee perché da settembre sul 20 ci saranno in esclusiva e in chiaro le migliori sfide della Nations League. Occhi puntati anche sui programmi sportivi che si occupano di calcio, a cominciare da “Pressing”, la domenica in seconda serata su Italia 1, che probabilmente raddoppierà l’appuntamento. Oltre a “Champions League Live”, il martedì sera dopo la gara, sempre su Canale 5, e il post partita subito dopo gli incontri di Coppa Italia. Senza dimenticare, su Italia 1 ma alle 13, il tg di “Sport Mediaset” dal lunedì al sabato e “XXL” alla domenica.