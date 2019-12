«Il campionato fa 90» su Rai2

Una serata evento per festeggiare la serie A con un quiz in prime time condotto da Bizzarri, Ceran e Kessisoglu

29 Dicembre 2019 | 09:45 di Lorenzo Di Palma

Un quiz in prima serata per celebrare i 90 anni della Serie A. Così Rai 2 domenica 29 dicembre, con Il campionato fa 90 festeggia il girone unico del massimo campionato di calcio italiano con la conduzione di Quelli che il Calcio, ovvero Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, e la partecipazione di Ubaldo Pantani nei panni di un grandissimo campione del passato.

A sfidarsi come concorrenti nel gioco, saranno nove ex calciatori, protagonisti della serie A dagli anni Sessanta a oggi, e con l’ironia e la passione per il calcio si ripercorreranno 90 anni di storie e di Storia, di personaggi e di persone. I calciatori “concorrenti” che si sfideranno saranno: Giuseppe Boninsegna, Oscar Damiani, Eraldo Pecci per gli anni 60/70; Evaristo Beccalossi, Giuseppe “Nanu” Galderisi e Bruno Giordano per gli anni 80/90, Federico Balzaretti, Luca Toni e Nicola Ventola per gli anni 2000/10.

Mentre tra gli ospiti Marco Civoli, Neri Marcorè, Melissa Satta, Bruno Pizzul, Lorenzo Minotti. Un’occasione per festeggiare il calcio italiano a tutto tondo, con il ricordo di partite memorabili, goal straordinari, rilevanti episodi di costume, squadre fenomenali, immagini indimenticabili. Le immagini del ricco repertorio Rai accompagneranno il racconto e i quesiti del quiz, mentre in studio interverranno volti noti del calcio e non, tra ricordi, aneddoti e retroscena: presidenti, allenatori, ex giocatori, giornalisti esperti e tifosi eccellenti, che rivivranno le gesta e le storie di novant’anni di sport e di costume.