Il Capodanno di Rai 3 con il Circo

31 Dicembre 2019 | 12:48 di Lorenzo Di Palma

Come da tradizione oramai, Rai 3 chiude l’anno in compagnia del Circo, con la seconda e ultima serata della 43ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, martedì 31 dicembre, in prima serata, per conoscere i vincitori dei clown d’oro e d’argento, gli Oscar del mondo del circo. E anche quest’anno alla conduzione di sarà Melissa Greta Marchetto.

Fra gli artisti provenienti da ogni angolo del pianeta, spicca il coreografo russo Gia Eradze, vera e propria star nel proprio paese, arrivato a Montecarlo alla testa di una lunghissima carovana straboccante di attrezzi e costumi, studiati per i molti numeri creati appositamente per il Festival. Tra i numeri della seconda serata la Troupe Filinov, che si esibirà in un crescendo di salti vorticosi sull’altalena russa; la Troupe Aliev, che presenterà un numero Intitolato “Dante”, in omaggio a Dante Alighieri, creato dal geniale coreografo russo Alexandro Grimailo: una coreografia visionaria e colta e un crescendo di abilità tecnica, per un numero che unisce le discipline del trapezio aereo e delle barre russe.

Non mancherà la tradizione equestre rappresentata questa volta da una troupe di sole donne, le cavallerizze del Royal Circus. Dall’Ucraina arriveranno poi due straordinari atleti: Artem Lyubanevych e Oleg Shakirov, che declinano la disciplina del “mano a mano” in un numero aereo di grande abilità. E infine Cesar Dias, un giovane comico portoghese, che viene da quattro generazioni di comici, e che grazie alla sua passione per la commedia ha rivisitato il ruolo tradizionale di clown, creando un indimenticabile personaggio di seduttore elegante e ironico.