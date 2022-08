Il centenario di Renata Tebaldi su Rai 5

Nell’anno del centenario dalla nascita, Rai 5 dedica a Renata Tebaldi due speciali, in onda martedì 16 agosto a partire dalle 17.30 con il concerto diretto dal maestro Filippo Arlia “100 anni di Musica - Renata Tebaldi”, in prima visione. Registrato al Teatro Politeama di Catanzaro, ha come protagonisti l’Orchestra Filarmonica della Calabria, il tenore Dario Di Vietri e il soprano Daria Masiero che eseguono brani di Puccini, Mascagni, Verdi e Donizetti.

Alle 18.05 è invece la volta di “Renata Tebaldi. Vissi d’arte”, lo speciale di Marta Teodoro ed Elisabetta Foti che racconta la personalità, la carriera e la vita della grande cantante lirica. Attraverso interviste e materiali d’archivio, il doc celebra la voce d’angelo che ha saputo incantare le platee di tutto il mondo.