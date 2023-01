“Il clandestino”: la nuova serie con Edoardo Leo

Al via le riprese a Milano della serie Rai in cui interpeta un ex ispettore diventato investigatore privato Edoardo Leo e Hassani Shapi nella serie "Il clandestino" Redazione Sorrisi







Sono in corso in questi giorni a Milano le riprese de "Il clandestino", nuova serie tv con protagonista Edoardo Leo. L'attore interpreta Luca Travaglia, ex ispettore capo della Digos che, in seguito a un attentato, lascia la polizia e Roma per spostarsi a Milano e cominciare una nuova vita.

La serie è scritta da Renato Sannio, Ugo Ripamonti, Michele Pellegrinie. Alla regia c’è Rolando Ravello, che torna a dirigere l’attore come aveva fatto nel 2014, nel film (scritto dallo stesso Leo) "Ti ricordi di me?" con Ambra Angiolini.

La trama

La serie segue la storia di Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore capo della DIGOS cinico e disilluso, che ha lasciato la polizia dopo un violento attentato di cui si sente in qualche modo responsabile. A causa di quell’incidente decide di trasferirsi da Roma a Milano, dove apre un’agenzia investigativa con Palitha (Hassani Shapi), un simpatico cingalese di 55 anni. In una Milano multietnica, dalle diverse anime e i mille volti, Luca cerca di ritrovare il proprio posto nel mondo, mettendosi a disposizione di coloro che, per i motivi più disparati, non possono rivolgersi alle forze dell’ordine e diventando presto un'autorità non ufficiale al servizio degli “ultimi”, che la società non vuole vedere, e dei “primi”, che a causa della loro posizione non possono rischiare di essere visti. Tutti a Milano, italiani e stranieri, lo conoscono come “il Clandestino”.