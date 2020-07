“Il Collegio 5”: iniziate le riprese, ma cambia la location

13 Luglio 2020 | 11:57 di Giulio Pasqui

Nuova location, nuovo anno, nuovi alunni. Sono iniziate questo weekend le registrazioni della quinta stagione de "Il Collegio", il docu-reality prodotto da Banijay Italia e trasmesso da Rai2. C'è una novità sostanziale: a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, quest'anno le riprese non si terranno presso il Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, ovvero il "collegio" che ha ospitato le precedenti edizioni: la troupe del programma si è spostata nel Lazio, più precisamente presso il Convitto "Regina Margherita" di Anagni, in provincia di Frosinone.

Gli alunni, un gruppo composto da adolescenti tra i 14 e i 17 anni, sono già entrati in convitto. Studieranno materie come calligrafia, inglese, economia domestica, canto corale, educazione motoria e informatica. Secondo le indiscrezioni (non ancora confermate) questa stagione potrebbe svolgersi nel 1983, che è proprio l'anno di introduzione dell'informatica.

Non sono da escludere delle novità anche nel corpo docente, composto da sette professori, un preside e ben due sorveglianti. Potrebbe debuttare la figura del bidello.