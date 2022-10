“Il collegio 7”: il colpo di scena della terza puntata

L'arrivo della nuova professoressa di Storia e geografia sconvolgerà gli equilibri degli alunni "Il collegio" Redazione Sorrisi







Martedì 25 ottobre è la volta della terza puntata della settima stagione de “Il collegio”, alle 21.20 su Rai2. Questa settimana ad attendere i collegiali c’è una grande sorpresa: farà il suo ingresso a scuola la nuova docente titolare di Storia e Geografia. E lascerà tutti a bocca aperta.

Prosegue la rivalità delle due classi, che competono per assicurarsi il premio per il miglior rendimento. Sarà proprio il nuovo ingresso nel corpo docente, però, a rendere tutto molto più difficile per tutti.

I disagi della permanenza in collegio iniziano a farsi sentire, alcuni alunni dovranno assumersi la responsabilità delle proprie azioni e la dura disciplina che viene loro imposta comincerà a pesare sull’umore. Tra nervosismo e pianti, cercheranno conforto nell’amicizia o magari in qualcosa di più. Tra chi non perderà la voglia di scherzare, senza capire quand’è ora di smetterla, qualcuno di spingerà davvero oltre. Nel collegio del 1958, tra lezioni di dattilografia e le pagine di Hemingway, arriva un finale di puntata con colpo di scena che rischia di sconvolgere gli equilibri del gruppo.