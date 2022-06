Il Concerto per Milano in diretta da Piazza del Duomo

Sarà Rai 5 a proporre in diretta da Piazza del Duomo, domenica 12 giugno un prima serata, la decima edizione del tradizionale Concerto per Milano. Sul podio a guidare l’Orchestra Filarmonica della Scala - che quest'anno celebra il suo quarantesimo anniversario – c’è il Maestro Riccardo Chailly che propone un programma musicale di grande vitalità ed energia con brani di Manuel de Falla e Maurice Ravel fino a George Gershwin, con le note di “Un Americano a Parigi” e della suite “Catfish row” da “Porgy and Bess”. In apertura di concerto sarà eseguito in prima assoluta “Decisamente allegro”, il nuovo brano commissionato al compositore Nicola Campogrande in occasione del quarantesimo anniversario dell’orchestra.