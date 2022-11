“Il Fenomeno” e “Maradona: The Fall”, due nuovi documentari firmati Dazn

Due grandi campioni che hanno avuto una vita sportiva (e personale) non semplice Redazione Sorrisi







"Il Fenomeno"

È già disponibile da inizio novembre su Dazn il nuovo docu-film "Il Fenomeno" che racconta la storia straordinaria del leggendario attaccante brasiliano Ronaldo. Prodotto da Zoom Sports e Dazn, in collaborazione con Beyond Films, il documentario ripercorre in prima persona la sua storia calcistica, dalla rapida ascesa della sua carriera, alla drammatica caduta che lo ha visto protagonista di infortuni e sconfitte, fino alla rinascita culminata con la vittoria del Brasile nel mondiale del 2002.

Il film presenta contributi inediti di campioni come Roberto Carlos, Zinedine Zidane, Diego Simeone, Paolo Maldini, Christian Vieri e Romario, interviste spontanee, filmati personali e testimonianze dirette di Ronaldo e della sua famiglia, oltre a un corredo di immagini di repertorio, attinte sia dalle imprese sportive, sia dalle telecronache del tempo.

"Maradona: The Fall"

Disponibile, invece, dal 16 novembre, l’atteso documentario "Maradona: The Fall". Un prodotto Dazn Originals, diretto da Angus Macqueen che offre un approfondito sguardo “dietro le quinte” su uno degli episodi più controversi della storia del calcio: Diego Maradona, la più grande stella del calcio mondiale, e la sua espulsione dalla Coppa del Mondo USA ‘94 dopo essere risultato positivo a un test antidoping nel post-partita.

"Maradona: The Fall" contiene interviste esclusive e approfondimenti con i personaggi più importanti che sono stati coinvolti in questo evento storico: dall’ex segretario generale della FIFA Sepp Blatter, ai compagni di squadra di Maradona, Gabriel Batistuta e Claudio Caniggia, passando per la dirigenza e lo staff medico. Il documentario racconta le fasi precedenti e quelle successive a uno dei momenti più celebri e sconvolgenti della storia dello sport, tanto che, tuttora, le persone più vicine a Maradona sostengono sia stato vittima di un complotto.

"Green Lions"

Dopo "Il Fenomeno" e "Maradona: The Fall", il 23 novembre sarà disponibile la terza produzione di Dazn realizzata in vista dei Mondiali 2022: "Green Lions", l’avvincente storia inedita degli eroi camerunensi della Coppa del Mondo Italia ’90.