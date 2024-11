Il futuro delle serie animate Marvel

Due nuovi titoli e due nuove stagioni per "X-Men '97" sono attese per i prossimi mesi Paolo Di Lorenzo







"What If...?" termina con la terza e ultima stagione, in uscita il 22 dicembre 2024. Questo non significa che il mondo animato targato Marvel finirà qui. Sono attese la seconda e la terza stagione di "X-Men '97", l'amatissima serie animata revival che ha esordito la scorsa primavera.

Disney ha inoltre annunciato il progetto "Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere", una nuova serie animata originale che arriverà su Disney+ a partire dal 29 gennaio 2025 e che segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici del personaggio nei fumetti.

A questo titolo si aggiungono la miniserie animata "Eyes of Wakanda", il cui debutto è fissato per il 6 agosto 2025. Nella storia del Wakanda, coraggiosi guerrieri sono stati incaricati di viaggiare per il mondo recuperando pericolosi manufatti di vibranio. Questa serie racconterà la loro storia. Grande attesa per "Marvel's Zombies", in uscita ad Halloween 2025, reimmagina l'Universo Marvel mentre una nuova generazione di eroi combatte contro una piaga zombie sempre più diffusa.