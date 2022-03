È sul set di una serie tv che vedremo su Disney+ intitolata “The good mothers” Redazione Sorrisi







Grazie a “L’amica geniale Gaia Girace è diventata famosa in tutto il mondo. E se ormai ha detto addio per sempre a Lila, il personaggio della fiction Rai ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, l’attrice apre un nuovo capitolo della sua carriera. È sul set, infatti, di una serie tv che vedremo su Disney+ intitolata “The good mothers”: racconterà di un gruppo di donne in lotta contro la mafia.