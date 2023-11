Il “Gran Galà del Calcio” su Sky Sport

Lunedì 4 dicembre si svolgerà a Milano l’11esima edizione dell'evento organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con DA Luciano Spalletti, candidato a miglior allenatore Matteo Valsecchi







Lunedì 4 dicembre si svolgerà a Milano l’11esima edizione del “Gran Galà del Calcio” organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con DA, l’agenzia di sport marketing ed eventi dell’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini. L’evento, a cui Sky Sport 24 dedicherà due finestre (alle 19.45 e alle 22.45), sarà condotto da Federica Masolin affiancata dal comico Paolo Cevoli. Invece Malika Ayane, tifosissima del Milan, salirà sul palco per una performance musicale e ci sarà anche uno spazio per la cucina grazie al menu proposto dallo chef Davide Oldani. Durante il “Gran Galà” verranno annunciate le due squadre ideali degli ultimi campionati di Serie A maschile e femminile, il calciatore e la calciatrice dell’anno, il miglior allenatore, il miglior arbitro, la società dell’anno e il miglior giovane di Serie B. Ma chi sono i candidati? Sono stati annunciati durante la conferenza stampa di venerdì 24 novembre, eccoli.

Top 11 maschile

Portieri: Maignan, Onana, Vicario

Difensori: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco, Dumfries, Kim, Theo Hernández e Tomori

Centrocampisti: Barella, Çalhanoğlu, Lobotka, Milinković-Savić, Rabiot e Zieliński

Attaccanti: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Leao e Osimhen

Top 11 femminile

Portieri: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin

Difensori: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger

Centrocampisti: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso

Attaccanti: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte

Miglior allenatore: Spalletti, Inzaghi e Sarri

Miglior arbitro: Orsato, Chiffi e Maresca

Società dell’anno: Fiorentina, Inter e Napoli

Miglior Giovane di Serie B: Fabbian, Caprile e Turati

Intanto sono ancora aperte le votazioni di “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2022/23, sia al maschile che al femminile. Il riconoscimento sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chiamati a scegliere sul sito del Gran Galà (https://grangala.assocalciatori.it) tra una rosa di 10 gol del campionato maschile e 10 del campionato femminile.Le votazioni chiuderanno alle ore 23.59 di domenica 26 novembre 2023.