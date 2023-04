Il libro-capolavoro “La Storia” di Elsa Morante diventa una fiction

Ecco le prime immagini della serie in otto puntate con Jasmine Trinca che vedremo su Rai1 nella prossima stagione tv Tiziana Lupi







Nel 1974 Elsa Morante ha raccontato una storia nella Storia, quella con la “S” maiuscola. Il suo romanzo intitolato appunto “La Storia”, a distanza di quasi quarant’anni dall’omonimo film di Luigi Comencini, torna in televisione.

Lo fa con una nuova serie in otto puntate, una coproduzione internazionale (firmata da Picomedia, la casa di produzione di “Mare fuori”, con la francese Thalie Images e con la collaborazione di Rai Fiction) scritta da Francesco Piccolo, Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesca Archibugi, che ne ha curato anche la regia.

A interpretarla è Jasmine Trinca, che veste i panni della protagonista Ida, maestra 37enne, ebrea per parte di madre, vedova e mamma di Nino, che vive nella Roma della Seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra. Una sera la donna viene violentata da un soldato tedesco ubriaco: nove mesi dopo, nasce Giuseppe, che il fratello chiama fin da subito Useppe. Questa violenza è solo la prima di una serie di disgrazie che si abbatteranno da lì in poi su Ida, costretta a fare i conti con la perdita della casa, con gli stenti e con il triste destino dei due figli. Con una salute psichica già minata dalla guerra, Ida finisce per impazzire e viene ricoverata in un manicomio. Accanto alla Trinca, nel cast della serie ci sono Valerio Mastandrea, Elio Germano e Asia Argento.

Le riprese de “La Storia”, durate circa 20 settimane, si sono svolte prevalentemente nei luoghi descritti dal romanzo come, per esempio, i quartieri romani di San Lorenzo e Testaccio, e il Ghetto, accuratamente ricostruiti come erano all’epoca. Al momento la serie è in fase di post-produzione e dovrebbe andare in onda su Raiuno tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024. La rivista americana “Variety” ha pubblicato in anteprima il trailer di quest’opera e noi di Sorrisi vi mostriamo le prime immagini.