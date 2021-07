Tiziano Ferro in collegamento da Los Angeles e Carlo Conti in un’insolita intervista concessa proprio a Mara Venier, sono due tra i tanti ospiti della prima puntata dei cinque speciali dedicati al “Meglio di Domenica In” che andrà in onda domenica 4 luglio su Rai1 dalle 14 alle 15.30.

In questo primo appuntamento saranno inoltre ritrasmesse anche le interviste con Maria De Filippi, Carlo Verdone, Emma Marrone e Teo Mammucari.