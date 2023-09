Il mondiale di Rugby è su Sky

La coppa del mondo di rugby è in programma in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre Antonio de Felice







Per tutti gli appassionati della palla ovale è l’evento più atteso dell’anno e costituisce una delle grandi esclusive che potranno essere seguite interamente su Sky Sport e in streaming su Now. Stiamo parlando della coppa del mondo di rugby in programma in Francia dall’8 settembre al 28 ottobre che in altre parole vuol dire 48 partite in 51 giorni.

Ai pochi non tanto avvezzi a questo sport ma desiderosi di conoscerlo meglio ricordiamo che la manifestazione prevede venti agguerrite Nazioni pronte a contendersi la Webb Ellis Cup, il trofeo che dal 1987 premia la squadra più forte del mondo e che quest’anno verrà assegnato nella finale a Parigi. La Francia riuscirà a imporsi sfruttando il fattore campo? E gli irlandesi vincitori dell’ultimo Sei Nazioni come si comporteranno? I temibili All Blacks neozelandesi, o gli Springboks sudafricani (attuali campioni in carica), potranno calare il loro poker di trionfi iridati? Lo scopriremo nel corso di questo appassionante evento tenendo sempre un occhio particolare sulla nostra Nazionale.

A questo proposito, ogni giorno gli inviati di Sky in Francia seguiranno i giocatori con interviste e dietro le quinte grazie a collegamenti live su Sky Sport 24 che includeranno anche le notizie e le indiscrezioni sulle avversarie dell’Italia. La copertura delle informazioni verrà estesa anche al sito skysport.it e sui canali social di Sky Sport per offrire ai numerosi tifosi una presenza a 360 gradi sui mondiali, che tra l’altro non rappresentano l’unico motivo di interesse quest’anno. Accanto alla Rugby World Cup, infatti, su Sky è andato in onda il Sei Nazioni maschile e femminile e Under 20 (la Casa dello Sport si è già aggiudicata le future edizioni fino al 2025) che hanno affiancato gli Imbound Test (anche in questo caso già in dotazione per i prossimi due anni) oltre alla novità dello United Rugby Championship che ha visto in campo Benetton Rugby e Zebre Parma.