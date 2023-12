Il Natale Mediaset tra musica, show, film e informazione: i programmi delle feste

Il concerto di Elisa, le puntate inedite di "Verissimo", la maratona di "Batman" e tutto quello che vedrete in tv nelle prossime settimane Redazione Sorrisi







Mediaset durante le festività di Natale, Capodanno e nella prima settimana di gennaio non si spegne, ma si colora di intrattenimento e informazione dal mattino fino a sera, ogni giorno, senza sosta. Ecco per tutti i canali, cosa andrà in onda giorno per giorno nel palinsesto aggiornato. Oltre al concerto di Elisa, vedremo due puntate inedite di "Verissimo", tante maratone cinematografiche (interessantissima quella dei "Batman" di Christopher Nolan e tutta l'informazione in prima serata di Rete 4.

Canale 5 - In prima serata

24 dicembre - Elisa: Buon Natale anche a te

«An Intimate Christmas», il concerto di Elisa andato in scena al Forum di Assago (MI) il 15 e il 16 dicembre, arriva su Canale 5 per allietare la Vigilia di Natale degli italiani. Nell’occasione l’artista triestina ha lanciato una nuova raccolta fondi per continuare a piantare alberi contro la crisi climatica.

25 dicembre - Concerto di Natale in Vaticano

Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione di Roma Federica Panicucci accoglie artisti di grande prestigio. Tra gli altri, Christopher Cross, Al Bano, Riccardo Cocciante, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Giusy Ferreri, Raiz, Marcella Bella, Alex Britti, Gemelli di Guidonia e Matteo Romano.

27 dicembre - Io canto Generation

Arriva all’atto finale il talent di Gerry Scotti riservato alle giovanissime promesse del canto. Chi trionferà succederà nell’albo d’oro del programma a Miriam Di Pisa, vincitrice della quarta edizione, trasmessa nel 2013. In giuria, Claudio Amendola, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Al Bano.

30 dicembre - Grande Fratello

Alfonso Signorini conduce il reality più visto della TV italiana.

31 DICEMBRE - Capodanno in musica

Federica Panicucci è alla guida dell’appuntamento che conclude il 2023: a Genova, in diretta da Piazza

De Ferrari, si alternano artisti di primissimo piano, per una serata all’insegna di leggerezza e allegria.

2, 3 e 4 gennaio alle 21 - Coppa Italia 2023-2024: Ottavi di finale

In esclusiva assoluta gli ultimi ottavi di finale di “Coppa Italia”, su Canale 5

Martedì 2 gennaio: Milan – Cagliari

Mercoledì 3 gennaio: Roma - Cremonese

Giovedì 4 gennaio: Juventus - Salernitana

Canale 5 - Preserale

Tutti i giorni - Caduta libera

Il game-show condotto da Gerry Scotti accompagna gli spettatori anche per tutto il periodo festivo.

Dal 2 gennaio - Avanti un altro!

Paolo Bonolis, storico mattatore del game-show, torna alla guida del preserale più bizzarro della tv,

affiancato da Luca Laurenti.

Canale 5 - Access Prime Time

Tutti i giorni - Striscia la notizia

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono dietro il bancone del TG satirico di Antonio Ricci, per tutto il

periodo festivo e oltre.

Canale 5 - Day-Time

Dal 22 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio - Mattino Cinque News

L’informazione Mediaset non va in pausa, nemmeno durante le festività. Conduce Francesco Vecchi.

Dal 22 al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio - Pomeriggio Cinque

Il programma condotto da Myrta Merlino prosegue senza soste.

23 dicembre e 7 gennaio - Verissimo

Silvia Toffanin conduce puntate inedite del talk-show di Canale 5.

24, 30, 31 dicembre e il 6 gennaio - Verissimo - Le storie

Appuntamenti speciali, con tanti contributi inediti, con le interviste più emozionanti realizzate da Silvia

Toffanin durante la stagione.

Italia 1 - Prime Time

24 dicembre - Una poltrona per due

Non è Vigilia di Natale senza il cult diretto da John Landis, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee

Curtis. Una tradizione, amatissima dal pubblico, che si rinnova per il 26esimo anno consecutivo.

25 dicembre - Miracolo nella 34esima strada

Altro cult, diretto da Les Mayfield, con protagonista Richard Attenborough - Babbo Natale.

26 dicembre - Mrs. Miracle - La tata magica

Diretto da Michael Scott, il film è interpretato da Doris Roberts e James Van Der Beek.

Dal 27 al 29 dicembre - Trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan

Mercoledì 27 dicembre: Batman Begins

Giovedì 28 dicembre: Il Cavaliere Oscuro

Venerdì 29 dicembre: Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno

Dall'1 al 6 gennaio - Ripartiamo dal Cult

lunedì 1 gennaio: Forrest Gump

martedì 2 gennaio: Will Hunting - Genio ribelle

mercoledì 3 gennaio: E.T. L’extra-terrestre

giovedì 4 gennaio: Billy Elliot

venerdì 5 gennaio: L’attimo fuggente

sabato 6 gennaio: Mrs. Doubtfire

Italia 1 - Daytime

Dal 23 dicembre - Mattino e pomeriggio, all'insegna della magia

Con: Balto, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Polar Express, Il Grinch, Elf, Jack Frost e tanti altri.

31 dicembre - Un pomeriggio con Tim Burton

Con : La sposa cadavere e Mars Attacks!

6 gennaio: un pomeriggio fantasmagorico

In compagnia dei fantasmi con: Canterville - Un fantasma per antenato e Casper.

Dall'8 gennaio - Simpson, motore... azione!

Iconici episodi, in cui i protagonisti della celebre serie animata fa parodia di film e serie:

La finestra sul cortile, Il padrino, Mary Poppins, La carica dei 101, La La Land, Inception, Ocean’s 8.

Rete 4 - Prima serata

27 dicembre e 3 gennaio - Fuori dal coro

Continuano le inchieste sui temi più caldi di attualità politica e cronaca. Conduce Mario Giordano.

28 dicembre e 7 gennaio - Zona Bianca

Spazio all’approfondimento, con Giuseppe Brindisi.

2 gennaio - È sempre Cartabianca

Il talk condotto da Bianca Berlinguer.

4 gennaio - Dritto e Rovescio

I temi al centro del dibattito, dalla voce dei protagonisti. Conduce Paolo Del Debbio.

Rete 4 - Access Prime-Time

Dal 23 dicembre - Stasera Italia e Stasera Italia weekend

Anche durante le festività, riflettori accesi sull’attualità. In conduzione: il 23 e il 24 dicembre Augusto

Minzolini, dal 27 al 31 dicembre Stefania Cavallaro e, dal 2 al 7 gennaio, Sabrina Scampini.