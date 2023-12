Il Natale per bambini di Boing e Cartoonito. Tutte le novità

Ecco i cartoni e gli show più interessanti del fine 2023 in compagnia dei due canali di intrattenimento per i più piccoli Redazione Sorrisi







Il piacere del Natale è, tra le altre cose, guardare cartoni e show leggeri e spensierati in famiglia. Boing (canale 40 del digitale terrestre) e Cartoonito (canale 46) hanno pensato a una programmazione per le Festività ricchissimo di titoli imperdibili. Il 23 e il 24 dicembre arriva su Boing alle 18.10 "Harry Potter: il torneo delle case di Hogwarts", un quiz show in quattro puntate nel quale il premio Oscar Helen Mirren accompagnerà i concorrenti, divisi in squadre delle casate Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpe Verde devono dimostrare di sapere tutto, ma proprio tutto, sul mondo di Harry Potter.

Il 20 dicembre su Cartoonito c'è "Bugs Bunny Costruzioni - Il festival delle luci", una storia decisamente legata alle feste ambientata a Looneyburg che coinvolgerà in un divertentissimo lavoro corale ancora più bello il villaggio. Attenzione: è un cartone pieno di azione e divertimento con i personaggi più amati in una versione "baby" adorabile.

Il 21 dicembre in prima tv su Cartoonito c'è "Batwheels - Feste sul ghiaccio", cartone nel quale tanti veicoli ispirati ai più importanti personaggi DC devono unirsi per sventare il piano di Mr. Freeze. Protagonista è Batwing, il più iconico veicolo volante di Batman. Il 22 dicembre invece c'è "La casa delle bambole di Gabby - Un gattastico natale". Protagonista è una casa delle bambole e tantissimi gatti uniti per consegnare i regali. Dal 25 dicembre al 5 gennaio su 12.45 vedremo invece "La casa di Tom&Jerry" che ospiterà tanti film con protagonisti il duo più scoppiettante della storia dei cartoni.