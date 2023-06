Il Papa “A Sua Immagine”

Andrà in onda, domenica 4 giugno alle 9.40 su Rai1, lo speciale di “A Sua Immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, registrato a Saxa Rubra con Papa Francesco. Con Lorena Bianchetti, il Pontefice ha parlato dei grandi temi legati a questo momento storico, con un appello per la pace, delle difficoltà che ciascuno incontra nell’esistenza quotidiana, dell’aggressività che pervade la vita sociale e, infine, del ruolo che la comunicazione e l’informazione devono svolgere in questo scenario.

In studio, ad accogliere il Santo Padre, oltre a Lorena Bianchetti, don Marco Pozza, Cappellano del Carcere di Padova, e suor Agnese Rondi, suora del Cottolengo. Papa Francesco, nell’ascoltare le varie testimonianze, ha offerto una riflessione sulla sua vocazione mariana, sulle radici familiari da cui questa è nata e sulla “voce” di Maria nel mondo contemporaneo, sempre presente nei Santuari dedicati alla Vergine.

Al termine dello speciale Lorena Bianchetti con don Marco Pozza torneranno in diretta per esprimere le emozioni che sono scaturite da questo incontro.