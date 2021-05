Il leggendario programma sta per tornare in tv, non più sulle reti Mediaset Flavio Insinna Credit: © Iwan Palombi Redazione Sorrisi







Dal 1982 per oltre 10 anni ci ha tenuto compagnia mentre eravamo seduti a tavola. E ora il leggendario “Il pranzo è servito” sta per tornare in tv, non più sulle reti Mediaset ma su Raiuno.

Il programma andrà in onda dopo il Tg1 delle 13.30 a partire da lunedì 28 giugno e proseguirà per tutta l’estate con la conduzione di Flavio Insinna.