Il ricordo di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia a “Citofonare Rai 2”

Tra gli ospiti i figli Giampiero Ingrassia e Massimo Benenato ed Enrica Bonaccorti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







La vita e l’incredibile carriera di due mostri sacri del cinema e della televisione italiana: Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Saranno loro al centro della puntata di “Citofonare Rai 2” di domenica 4 dicembre (alle 11.15 su Rai 2).

Con Paola Perego e Simona Ventura in studio ci saranno i loro figli Giampiero Ingrassia e Massimo Benenato che racconteranno lo speciale sodalizio di Franco e Ciccio e sveleranno retroscena inediti. Ad accompagnarli in questa narrazione, oltre ai moltissimi filmati delle Teche Rai ci sarà anche un’altra amica della domenica: Enrica Bonaccorti. Quindi il divulgatore culturale Massimo Cannoletta ci porterà proprio a Palermo, la città di Franco e Ciccio per farci scoprire e assaporare le bellezze e le curiosità della Sicilia.

Mentre Antonella Elia, racconterà invece la storia d’amore di Totò e di sua moglie Diana e con lei, in diretta la nipote di Totò. In questa puntata anche i consigli di Nonna Maria, una nonna speciale e super sprint che insegna a prenderci cura di noi stessi risparmiando tempo e denaro.

Inoltre con le due conduttrici non mancherà poi la musica in compagnia de “L’isola delle rose” e degli ospiti che si presteranno a un divertente momento canoro. Come sempre in studio la simpaticissima Valeria Graci con la sua rubrica sul gossip e le news “Vale Tutto”. Infine, Simon And The Stars con le previsioni astrologiche segno per segno.