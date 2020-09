Il ritorno di Chiambretti a “Verissimo”

12 Settembre 2020 | 09:41 di Angelo De Marinis

C'è grande attesa per il ritorno di Piero Chiambretti in televisione dopo la drammatica esperienza del Covid, il ricovero in ospedale e i lunghi mesi di silenzio seguiti alla morte della madre.

Il popolare show man, che sarà alla guida del programma calcistico "Tiki Taka" prossimamente in onda su Italia 1 racconta questo delicato periodo della sua vita e i suoi nuovi progetti a "Verissimo", al via il 12 settembre alle 16 su Canale 5.

Il talk show condotto da Silvia Toffanin si apre con un'intervista esclusiva a Lapo Elkann che proprio in questi giorni ha rivelato altri particolari drammatici della sua infanzia.

Emozionante anche l'incontro con Giorgia Palmas: la show girl, a pochi giorni dal parto, in piena forma, esprime la sua incontenibile gioia per la nascita della secondogenita e per il suo legame con Filippo Magnini.

Finestra sul Grande Fratello Vip, che riprende dal 14 settembre su Canale 5: Alfonso Signorini, in studio, presenta tutte le novità del reality show. Con lui c'è anche una delle concorrenti: Elisabetta Gregoraci sempre nell'occhio del ciclone per il suo rapporto con Flavio Briatore.

Ricominciano gli intrighi sentimentali di "Temptation Island" su Canale 5: dalla Sardegna Alessia Marcuzzi, al timone del programma, presenta gli amori che saranno messi alla prova dal 16 settembre. Saranno in grado di resistere a continue lusinghe e tentazioni?