Il Volo: su Rai 1 il live da Piazza Papa Pio XII a Roma

Di fronte alla Basilica di San Pietro una performance inedita per portare lo spirito del Natale nelle case degli italiani

25 Dicembre 2020 | 13:49 di Angelo De Marinis

Il 25 dicembre andrà per l’esclusivo live show de Il Volo, in onda su Rai1 alle 20.35, Piazza Papa Pio XII a Roma diventerà per la prima volta teatro di uno showcase televisivo di Natale. La Basilica di San Pietro alle spalle della Piazza completerà la scenografia con l’albero e il Presepe che ogni anno vengono allestiti tra il colonnato.

Il trio - Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto - che in questi anni ha incantato le platee di tutto il mondo, porterà lo spirito del Natale nelle case degli italiani con una performance inedita, cantando Adeste Fideles, Oh Holy Night e Astro del Ciel.