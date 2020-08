ImagInAction: Checco Zalone premiato al festival del videoclip

24 Agosto 2020 | 13:01 di Lorenzo Di Palma

Si terrà a Forlì il 27-28 e 29 agosto, in un drive-in da guinness dei primati con circa 500 posti auto, allestito nel grande parcheggio dell'aeroporto cittadino la nuova edizione di ImagInAction, il grande Festival Internazionale del Videoclip.

Ospite delle manifestazione sarà Checco Zalone visto che l'eclettico artista pugliese sarà premiato con lo Special Award "Videoclip e Sociale" per i videoclip Immigrato e L'immunità di gregge, opere che, recita la motivazione del premio, «per il loro valore culturale rappresentano ad alti livelli la commedia italiana nell'arte del videoclip miscelando sapientemente la comicità intelligente e il messaggio sociale». Ennesimo riconoscimento per Luca Pasquale Medici (suo vero nome) comico, cabarettista, attore, imitatore, cantautore, musicista, sceneggiatore e regista che con i suoi cinque film ha fatto segnare incassi per circa 220 milioni di euro.

L’altra bella sorpresa del Festival è l’evento speciale organizzato per tutti i fan degli 883 con la proiezione del film cult Jolly Blu, diretto da Stefano Salvati e sceneggiato insieme a Carlo Lucarelli, mai pubblicato in dvd e reclamato da tutti i fan della band, in versione restaurata e in altissima definizione sullo schermo gigante del festival alto 60 metri e di 30 metri di base, con un impianto audio “da stadio”.

Nella serata del 28 agosto inoltre verranno proiettate in esclusiva le immagini ritrovate e mai viste prima del backstage dell’opera capolavoro di Andrea Bocelli, Con te partirò, e verrà letto uno scritto dell’artista dedicato al Festival. Mentre nell’ambito della rassegna “I Capolavori Immaginati”, verranno presentati i videoclip ufficiali di Via con me di Paolo Conte e di Futura di Lucio Dalla.

Marco Masini e Pierdavide Carone sono invece gli ospiti dalla serata di apertura, il 27 agosto, che si aggiungono al già nutrito cast del Festival annunciato nelle scorse settimane e che comprende: Edoardo Bennato, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, Luis Fonsi, Leo Gassmann, Fabrizio Moro, Andrea Morricone, Franco Simone, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Sparks, Travis.

Parte del ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al fondo “Covid-19 Sosteniamo la Musica” di Music Innovation Hub, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, a supporto dei professionisti dell’industria musicale. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Dice.Fm.