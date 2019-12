«Imagine»: Sky Arte ricorda John Lennon

08 Dicembre 2019 | 17:38 di Lorenzo Di Palma

Un collage cinematografico, fatto di musica, colori, sogni e realtà: arriva su Sky Arte in prima serata, nel giorno dell’anniversario della scomparsa di John Lennon domenica 8 dicembre, Imagine, la versione restaurata del film diretto e prodotto dall’ex Beatles e Yoko Ono nel 1972 con 15 minuti di contenuti inediti, che prende il nome dall’album più famoso di Lennon.

Da Crippled inside a Oh Yoko! passando per I don’t wanna be a soldier, mama, le immortali parole dell’artista, tragicamente scomparso, accompagnano le immagini del film in cui, quasi fosse un unico video musicale, il celebre album da solista di Lennon, viene mescolato, come la sua vita, all’artistica visione del mondo di Yoko, che impregna anche le sue canzoni, come Don’t count the waves o Mrs. Lennon dell’album Fly presenti nell’opera.

Un viaggio all’interno delle loro giornate, delle amicizie, tra tutti quelle con George Harrison e Fred Astaire, dei giochi con Dick Cavett e Jack Palance e delle feste con Andy Warhol.