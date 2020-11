10 Novembre 2020 | 8:24 di Redazione Sorrisi

Finito il tormentone sulle riprese della seconda stagione di “Imma Tataranni”. Annunciata, poi bloccata per motivi burocratici e per il coronavirus, finalmente le nuove puntate con Vanessa Scalera stanno per essere girate.

Lo ha annunciato il regista Francesco Amato: si inizia a gennaio.