“Impero”: la nuova serie sul calciomercato con Francesco Montanari

Nel cast della nuova serie Sky anche Giancarlo Giannini ed Elena Radonicich, ecco le prime foto dal set Francesco Montanari sul set di "Impero" Credit: © Federica Di Benedetto Giulia Ausani







Sky ha annunciato la produzione di "Impero", nuova miniserie in otto episodi incentrata sul calciomercato. Le riprese, iniziate alcuni giorni fa a Milano, si svolgeranno tra il capoluogo lombardo, Roma e la Sardegna. Protagonista della serie sarà Francesco Montanari. Nel cast anche Elena Radonicich e Giancarlo Giannini .

A dieci anni da "Romanzo Criminale - La serie" (in cui interpretava il Libanese) Montanari torna a essere protagonista di una serie Sky, nata da un'idea del collega di allora Alessandro Roja (il Dandi) in collaborazione con Riccardo Grandi.

Uniscono le forze Sky Studios e Èliseo entertainment, con la produzione di Luca Barbareschi e Fabio Resinaro e Nico Marzano alla regia. Gli otto episodi, che per la prima volta portano in televisione i retroscena del calciomercato, saranno disponibile su Sky e Now e distribuita all'estero da NBCUniversal.

"Impero", le prime foto dal set Elena Radonicich in "Impero" Credit: © Federica Di Benedetto Giancarlo Giannini in "Impero" Credit: © Federica Di Benedetto Francesco Montanari sul set di "Impero" Credit: © Federica Di Benedetto

La trama

"Impero" racconta il lavoro dei procuratori sportivi, senza tralasciare gli interessi economici e politici che possono gravitare dietro l’ingaggio di un calciatore o il successo di un’intera squadra. Si concentra su Corso Manni (Montanari), ex star nel mondo dei procuratori calcistici caduto in disgrazia dopo l’arresto per uno scandalo legato a scommesse clandestine. A ferne le spese il rapporto col padre e anche il matrimonio con Elena Di Gregorio (Radonicich), figlia di Dino Di Gregorio (Giannini), il magnate dell’agenzia di calciatori più potente in Italia contro cui Corso medita vendetta.