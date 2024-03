In arrivo la terza stagione di “Dinner Club”, ecco il cast

In corso le riprese delle nuove puntate con Carlo Cracco e i nuovi ospiti Cracco in "Dinner Club" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Dopo il successo delle prime due stagioni, torna "Dinner Club", lo show culinario con lo chef Carlo Cracco in viaggio per l'Italia con ospiti illustri. Questa volta si metteranno in viaggio per il Belpaese gli attori Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Accanto a loro ci saranno le guest star d’eccezione e soci onorari del Dinner Club, Antonio Albanese e Sabrina Ferilli.

La terza stagione di "Dinner Club" è prodotta da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, scritta da Alessandro Saitta, Valentina Massouda e Ugo Ripamonti e diretta da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.