«In arte»: Pino Strabioli torna con Ornella Vanoni e Gianna Nannini

Foto: "In arte Ornella Vanoni" - Credit: © Rai

01 Dicembre 2019 | 17:29 di Lorenzo Di Palma

Sono dedicate a due artiste che hanno saputo sfidare e reinventare i canoni dell’interprete femminile del loro tempo, le due nuove serate speciali con cui torna in prima serata su Rai3 In arte, il programma dedicato alle protagoniste indiscusse della storia musicale, artistica e culturale del nostro Paese. Che domenica 1° dicembre in prima serata racconterà la storia e la musica di Ornella Vanoni e domenica 8 dicembre quella di Gianna Nannini.

Il programma poggia su diversi filoni narrativi e supporti video. Innanzitutto l’intervista tra la protagonista e il conduttore della serata: Pino Strabioli. Le due celebri artiste si confidano, raccontano la loro infanzia, la famiglia, gli amori, i dolori, le loro fonti di ispirazione, il senso vero delle loro scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito le loro incredibili carriere. Un’intervista intensa e inedita a due grandi star italiane, attraverso le quali si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese.

Il secondo filone narrativo e visivo poggia sul ricchissimo repertorio Rai, fatto di interviste, canzoni, videoclip. E poi le interviste ai colleghi, e non solo, che amano le due protagoniste e ne seguono l’esempio. Da Riccardo Cocciante a Emma, da Paolo Fresu a Carmen Consoli, solo per citarne alcuni.