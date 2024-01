In quattro per la Supercoppa, in tv su Canale 5

Il calcio italiano è già al primo grande appuntamento dell’anno. Tra giovedì 18 e lunedì 22 gennaio, in tre partite giocate a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, nell’Al-Awwal Park Stadium (saranno trasmesse in diretta su Canale 5 alle 20, un orario studiato per gli spettatori italiani), si assegna la Supercoppa 2023-24.

E visto che si parla di tre match, è già chiara la grande novità che segna il trofeo da questa sua 36a edizione: la Supercoppa non si assegnerà più con una partita “secca” tra le squadre vincitrici dello Scudetto e della Coppa Italia. La finale verrà raggiunta dalle formazioni che vinceranno due partite di semifinale.

Giovedì 18 alle 20, nella prima semifinale si sfidano il Napoli (campione d’Italia 2022-23) e la Fiorentina (finalista sconfitta nella Coppa Italia 2022-23).

Venerdì 19 alle 20, invece, giocano l’Inter (vincitrice della Coppa Italia 2022-23) e la Lazio (seconda classificata nel campionato di Serie A 2022-23).

La scelta di arricchire il “cartellone” riprende l’esperienza della “Supercopa”, l’analogo torneo giocato in Spagna. Un po’ di informazioni per prepararsi alle partite, ora. L’Inter è la squadra detentrice del trofeo, che ha già vinto per ben sette volte; tutte le squadre in campo, però, hanno già vinto la Supercoppa: la Lazio cinque volte, il Napoli due e la Fiorentina una. La finale non si disputa in Italia (per la 13a volta; la quarta in Arabia Saudita) per promuovere all’estero il nostro campionato.