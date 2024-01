In Rai c’è Chiambretti e si pensa a Celentano

I vertici del servizio pubblico annunciano importanti novità Giampaolo Rossi e Roberto Sergio Giusy Cascio







Dal piano industriale 2024-26, approvato il 18 gennaio in Consiglio di amministrazione, emergono interessanti novità in Rai, annunciate dall’amministratore delegato Roberto Sergio e dal direttore generale Giampaolo Rossi.

Primo punto: la caccia ai talenti. Il più corteggiato? Adriano Celentano. «Il dialogo è in corso per i 70 anni Rai» svela Sergio. Qualche riflessione emerge sull’identità di Rai3, dove “Report” fa ottimi ascolti, “Petrolio” di Duilio Gianmaria andrà al posto di “Avanti popolo” di Nunzia De Girolamo ed è previsto l’arrivo di Peter Gomez in seconda serata. «E con Piero Chiambretti riporteremo parte del piglio della rete» dice Sergio.

A ospitare il duello in tv tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Eddy Schlein sarà Bruno Vespa su Rai1. Quanto a Sanremo, sarà un Festival «più sereno». Senza “baci scandalosi” di Rosa Chemical, che si esibirà in Piazza Colombo: «È già andato da Fiorello. Certe scene non si ripeteranno» promette Rossi. Al Teatro Ariston «nessuno di noi sarà seduto in prima fila, io sarò in terza o quarta» assicura Sergio. «La dirigenza non è parte dello show, davanti ci saranno giovani e abbonati».