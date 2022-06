Inghilterra-Italia in diretta su Rai1

Azzurri in prima serata per la "fuga" che può valere mezza Nations League Roberto Mancini Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Si giocherà a porte chiuse per i disordini causati dagli hooligans inglesi proprio prima della finale di Euro2020 persa ai rigori contro gli Azzurri, la sfida valida per la UEFA Nations League, Inghilterra-Italia, di sabato 11 giugno, che però sarà trasmessa in diretta su Rai1 a partire dalle 20.35 (il calcio d'inizio è previsto alle 20.45), con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi a bordo campo di Tiziana Alla e le interviste di Andrea Riscassi. Nella postazione di commento a bordo campo, invece, Alessandro Antinelli e Lele Adani. Il post partita, a partire dalle 23, andrà in onda su Rai Sport +HD, in "Notte Azzurra", la trasmissione condotta da Cristina Caruso.

Stavolta non si giocherà a Wembley, contrariamente alle tradizioni della Nazionale inglese, ma al Molineux Stadium di Wolverhampton, che tornerà ad ospitare un match della Nazionale dei Tre Leoni dopo sessantaquattro anni: l'ultima volta fu per Inghilterra-Danimarca (finita 5-2), qualificazione al Mondiale del 1958.

La partita, terza giornata del Gruppo 3 della Nations League, rischia già di essere decisiva, soprattutto per i Bianchi di Southgate, ultimi in classifica con un solo punto, dopo la sconfitta contro l'Ungheria e il pareggio contro la Germania.

Roberto Mancini, invece, dal canto suo, proseguirà anche in Inghilterra i suoi "esperimenti" alla ricerca di un nuovo nucleo di giovani e giovanissimi in grado di garantire il ricambio generazionale dopo il trionfo europeo ma l'eliminazione dal mondiale.