“Io canto generation” cambia giorno. Le variazioni di Canale 5 e Italia 1

Cambio di programmazione per alcune prime serate di Canale 5: lunedì 18 dicembre andrà in onda la puntata di "Io canto generation" prevista per giovedì 21, mentre la finale sarà trasmessa mercoledì 27 dicembre. La puntata del "Grande fratello" prevista per il 18 dicembre non va più in onda.

Giovedì 21 dicembre, al posto di "Io canto" andrà in onda il film "Chi ha incastrato Babbo Natale?" e a seguire, in seconda serata, il film "Natale a 5 stelle".

Alcune variazioni anche per la prima serata di Italia 1: "Le Iene presentano: Inside" va in onda giovedì 21 al posto del film "Renegades: commando d'assalto" che si sposta a venerdì 22 dicembre, seguito da "The losers". Questi due film sostituiscono "La furia dei titani" e "L'ultimo dei templari".