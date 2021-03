“#iosonodiverso”, la campagna di Cartoon Network che celebra la diversità

Francesco Gabbani, Sara Gama, Andrea Delogu e Cicciogamer sono i quattro testimonial che hanno deciso di sostenere il progetto

Cartoon Network (canale 607 della piattaforma Sky) ha deciso di celebrare la diversità con la campagna #iosonodiverso, partita il 15 marzo. La diversità è da sempre parte integrante del dna e della storia di Cartoon Network ed è uno dei suoi brand value portanti.

Francesco Gabbani, Sara Gama, Andrea Delogu e Cicciogamer sono i quattro testimonial che hanno deciso di sostenere il progetto attraverso il proprio esempio personale di storia diversa con l’obiettivo di raccontare ai bambini e alle loro famiglie quanto sia importante essere orgogliosi della propria diversità, comprendere che identità diverse possono fare la differenza, e che è proprio la diversità a renderci unici.

Ognuno di loro sarà cartoonizzato dalle amatissime comic star del web Sio e Fraffrog e affronterà (insieme ai personaggi degli show più amati di Cartoon Network, simboli dei valori di diversità quali "Steven Universe", "The Powerpuff Girls", "Lo Straordinario Mondo di Gumball", "Adventure Time" e "Siamo Solo Orsi") uno dei temi portanti dei quattro video della campagna: diversità, pregiudizio, inclusione ed empatia e gentilezza.

Francesco Gabbani e Sio

La prima clip, che ha debuttato sul canale il 15 marzo, vede protagonista Francesco Gabbani e "Steven Universe". Il video, ideato e realizzato in collaborazione con Sio, affronta il tema della diversità attraverso l’esperienza e il punto di vista del cantante.

«Ho deciso di aderire alla campagna di Cartoon Network #iosonodiverso» ha dichiarato Francesco Gabbani «perché sono fermamente convinto che la diversità sia un valore e un' opportunità di crescita e di confronto per tutti noi. Penso che educare alla diversità significhi insegnare il rispetto reciproco e ritengo che per integrare la diversità nella nostra vita e nella nostra quotidianità sia necessario considerarla come un patrimonio da tutelare e non come un qualcosa da tollerare».

Dal 15 marzo, alle 17.00 e alle 19.40, dopo la clip va in onda per due settimane una programmazione speciale (che proseguirà ogni mese e accompagnerà le clip sino a giugno) con tanti episodi a tema, tratti dagli show di Cartoon Network coinvolti nella campagna.

Sara Gama e Fraffrog

La seconda clip, animata da Fraffrog, vedrà protagonista Sara Gama, calciatrice e dirigente sportiva italiana. Insieme a "The Powerpuff Girls", proporrà la tematica del pregiudizio attraverso la sua storia, diventata un esempio di forza e girl empowerment per grandi e piccoli.

«Ho scelto di partecipare a questo progetto» spiega Sara Gama «e alla campagna #iosonodiverso perché ho sempre ritenuto che la diversità sia un valore aggiunto. Diversità e originalità sono oggi due ingredienti fondamentali per emergere e fare della propria vita una storia unica. A proposito di storie, la mia è nata con la passione per il gioco del calcio e oggi comprende anche tutto ciò che gli sta attorno: cambiare il nostro sport e le sue regole non scritte, affinché altre bambine appassionate come me trovino il loro percorso e costruiscano la loro storia diversa in un calcio unico».

La clip debutterà sul canale il 19 aprile e sarà accompagnata da una programmazione speciale.

Andrea Delogu e Sio

L’appuntamento proseguirà il 17 maggio con il lancio del terzo video, animato da Sio, dedicato al tema dell’inclusione, raccontato da Andrea Delogu, insieme a "Lo straordinario mondo di Gumball" e "Adventure Time".

«Ho scelto di partecipare a questo progetto perché sono cresciuta con i supereroi, con i protagonisti dei cartoni animati. Quelli in cui tutti noi ci siamo riconosciuti, di cui siamo innamorati e che sono sempre stati speciali… diversi dal normale. E’ giusto quindi che la diversità venga vista come un superpotere» ha detto Andrea Delogu.

Cicciogamer e Fraffrog

La quarta clip, animata da Fraffrog e in onda dal 14 giugno, vedrà protagonista il seguitissimo YouTuber CiccioGamer che, insieme ai tre fratelli protagonisti di "Siamo solo orsi", affronterò il tema dell’empatia e gentilezza.

«Quando mi è stato proposto di partecipare a #iosonodiverso» ha dichiarato CiccioGamer «ne sono stato felicissimo. Quella della diversità è una tematica che mi sta molto a cuore e che ho dovuto affrontare numerose volte nel corso della vita, purtroppo spesso in chiave negativa. Non vedo quindi l'ora di poter lavorare con Cartoon Network a #iosonodiverso, per aiutare a portare un messaggio positivo, all'insegna della diversità e dell'empatia. Perché essere diversi è bello e non c'è nulla di cui vergognarsi».

A chiudere il progetto, a luglio, saranno disponibili sul canale e sulle sue piattaforme digitali le clip animate della campagna targata Cartoon Network "Be a buddy and not a bully" per sensibilizzare i ragazzi sul tema del bullismo.