Italia 1: riparte “Cotto e Mangiato – Il Menù”

Da lunedì 2 maggio ritorna la striscia quotidiana di Tessa Gelisio con nuove rubriche, ricette inedite, consigli dagli chef e per la prima volta tanta musica Tessa Gelisio Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Torna da lunedì 2 maggio su Italia 1 alle 12.05, Tessa Gelisio con la sua rubrica quotidiana (dal lunedì al venerdì) “Cotto e Mangiato - Il Menù”, con ogni giorno nuove rubriche, ricette inedite, consigli dagli chef e per la prima volta tanta musica.

Tra le novità, di questo nuovo ciclo primaverile ci saranno infatti i “Menù in musica” con le ricette preparate dagli chef Andrea Mainardi, Martin Vitaloni, Renato Bosco e Paola Villa che avranno un sottofondo musicale live del Maestro Raffaele Rinciari e del sassofonista Michele Lazzarini.

Ospite d’eccezione della nuova stagione sarà poi Roberto Giacobbo che racconterà curiosità su come, nella storia, musica e cibo si siano influenzati a vicenda.

E ancora, torna la rubrica “Tocco dello chef”, per scoprire in compagnia dello chef Franco Aliberti e del re del cioccolato Ernst Knam i segreti per dare a un piatto un tocco unico, come quello di uno chef stellato.

Infine, non mancheranno i “Menù Tête-à-tête”, ricette di coppia realizzate dalla padrona di casa Tessa Gelisio e dallo chef Andrea Mainardi per un appuntamento romantico indimenticabile.