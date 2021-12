Italia 1 ripropone le “Emozioni di sport – 2021”

Uno speciale dedicato alla tante vittorie dello sport azzurro che hanno caratterizzato l’anno Europei 2020 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Lo speciale Emozioni di sport - 2021, domenica 26 dicembre in seconda serata su Italia 1, celebra l’anno che sta per concludersi con il racconto di questo irripetibile anno per lo sport italiano, riproponendo una carrellata di tutte le emozioni più forti che lo hanno caratterizzato, con i fatti e personaggi più rilevanti.

Quello che sta per finire rimarrà infatti nella storia come l’anno dei record per lo sport tricolore che ha dominato in molte discipline. A partire dal trionfo agli Europei con la Nazionale di calcio di Mancini che ha battuto ai calci di rigore l’Inghilterra a Wembley, passando per la finale di Wimbledon conquistata da Matteo Berrettini, fino alle straordinarie Olimpiadi di Tokyo dove gli azzurri hanno conquistato 40 medaglie, frutto di 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Una menzione speciale per i due eroi dell’atletica leggera, Marcell Jacobs, oro nei 100 metri corsa e Giammarco Tamberi, che è salito sul gradino più alto del podio nel salto in alto.

In più, al centro dello speciale anche la celebrazione per due leggende del nostro sport che hanno terminato quest’anno le loro carriere: Federica Pellegrini e Valentino Rossi.