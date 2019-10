Italia: due partite per volare in Europa

10 Ottobre 2019 | 14:29 di Redazione Sorrisi

Due partite in pochi giorni per la Nazionale italiana di calcio (entrambe in onda su Raiuno alle 20.30) per le qualificazioni al Campionato Europeo 2020.

Gli azzurri giocheranno sabato 12 ottobre contro la Grecia (sconfitta per 3-0 all’andata) allo stadio Olimpico di Roma; martedì 15, invece, sfideranno il Liechtenstein (sconfitto per 6-0 all’andata) al Rheinpark Stadion di Vaduz, capitale del principato.

In questo momento la squadra allenata da Roberto Mancini è in testa al suo girone con sei vittorie su sei partite giocate; Liechtenstein e Grecia sono invece all’ultimo e penultimo posto. Attesa è la prova di Andrea Belotti, attaccante del Torino, capocannoniere della Serie A, finora a segno solo una volta nelle qualificazioni europee.