“Italia’s Got Talent” arriva su Disney+

Ci sono novità per "Italia’s Got Talent", Disney+ ha appena annunciato che la prossima edizione del talent show sbarcherà sulla piattaforma streaming in Italia. L’edizione italiana prodotta da Freemantle sarà quindi il primo "Got Talent" in Europa disponibile su una piattaforma streaming, come produzione originale della stessa Disney+. Creato nel 2006, il programma ha raggiuntocomplessivamente oltre 1 miliardo di spettatori ed è attualmente in onda in 33 paesi con ottimi risultati di ascolto, tanto da aver guadagnato il titolo di Guinnes dei primati come “Most Popular Talent/Reality Show”.

Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italia, ha dichiarato: «Sono entusiasta di poter annunciare l’arrivo su Disney+ di un format consolidato e amato come Italia’s Got Talent, un tassello che si aggiunge alla nostra collaborazione con Fremantle. "Italia’s Got Talent" rappresenta un ulteriore traguardo nella costruzione di un catalogo di general entertainment sempre più ampio e completo per il pubblico di Disney+». A sua volta Andrea Scrosati Group COO e CEO Continental Europe di Fremantle, afferma: «“Got Talent” è il principale talent del mondo e uno dei formati più preziosi di Fremantle. Non poteva esserci un partner migliore di Disney per farlo sbarcare, per la prima volta in Europa, su una piattaforma streaming. Siamo orgogliosi di questa collaborazione, che siamo certi porterà ad uno show unico e straordinario per gli abbonati di Disney+ in Italia».

La storia dell’edizione italiana

La nuova edizione di "Italia’s Got Talent" ha già alle spalle una storia di successo: con ben dodici stagioni all’attivo, sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno calcato il palco del talent show mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer. Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi. Alcuni di loro, grazie al programma, hanno raggiunto il successo e sono ora dei talenti affermati nel mondo della televisione, della musica e dei social, in Italia e non solo. Tra questi, solo per citarne alcuni, Max Angioni, Aurora Leone, Francesco Arienzo, Mary Sarnataro, Andrea Paris, Federico Martelli e gli Urban Theory.