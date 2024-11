James Van Der Beek ha un tumore, l’attore di “Dawson’s Creek” parla della malattia

James Van Der Beek racconta la battaglia contro il cancro. La star di "Dawson's Creek" ha parlato per la prima volta della sua salute al magazine americano People James Van Der Beek Credit: © Getty Paolo Di Lorenzo







James Van Der Beek racconta la battaglia contro il tumore. La star di "Dawson's Creek" ha parlato per la prima volta della sua salute al magazine americano People, rivelando: «Ho un cancro al colon-retto. Ho scelto di affrontare privatamente questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia». Il 47enne ha aggiunto: «Ho motivo di essere ottimista e mi sento bene».

La patologia che ha colpito l'attore è un cancro che si forma nei tessuti del colon, l'organo cavo che si trova nella zona addominale, nonché la parte più lunga dell'intestino crasso, oppure nel retto o anche nell'appendice. La crescita anomala di queste cellule maligne si traduce nella loro diffusione in altri tessuti e zone del corpo. Secondo gli studi si tratta della terza forma più comune di tumore.

Nonostante la diagnosi, Van Der Beek non si ferma e continua con gli impegni televisivi. Di recente è apparso in qualità di guest star in un episodio della serie tv "Walker" con protagonista Jared Padalecki, in onda negli Stati Uniti. A fine mese uscirà anche il suo nuovo film "Sidelined: The QB And Me", disponibile sulla piattaforma americana Tubi. A inizio dicembre il volto di Dawson sarà parte di uno speciale dal titolo "The Real Full Monty", in cui alcuni personaggi noti si svestiranno, alla maniera del film omonimo del 1997. L'iniziativa a scopo benefico intende sensibilizzare il pubblico sui temi di cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto.

Van Der Beek è attualmente legato a Kimberly Brook, consulente commerciale. I due sono convolati a nozze nel 2010 a Tel Aviv, in Israele. Insieme hanno sei figli: Olivia (13), Joshua (12), Annabel Leah (10), Emilia (8), Gwendolyn (6) e Jeremiah (2).