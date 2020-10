Jane Fonda a “Che Tempo Che Fa”

18 Ottobre 2020 | 14:21 di Lorenzo Di Palma

Jane Fonda, pluripremiata attrice di Hollywood, ma anche attivista politica e sociale, sarà ospite del nuovo appuntamento, domenica 18 ottobre a partire dalle 20, su Rai3, con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. L’attrice ha da poco pubblicato Salviamo il nostro futuro! Il mio impegno per l’ambiente, l’equità e la salute, libro che ha scosso l’opinione pubblica americana.

Ospiti della puntata anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, Carlo Calenda, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, Mattia Guarneri, il più giovane italiano ricoverato in terapia intensiva per Covid-19, Francesco Guccini, Massimo Lopez in collegamento, Giovanna Botteri, neo-vincitrice del premio Ischia come “Giornalista dell’anno”, Sigfrido Ranucci, che torna su Rai3 con la nuova stagione di Report da lunedì 19 ottobre e Nancy Porsia, giornalista esperta di Medio Oriente e Nord Africa.

A chiudere la serata il “tavolo” di Che Tempo Che Fa con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti: Paolo Fox e Valeria Marini.