“Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3” e il finale di stagione su Sky

Sky Sport si prepara al gran finale della stagione tennistica con oltre 600 ore di trasmissioni dedicate agli appassionati di questo sport. Tre gli appuntamenti imperdibili che animeranno le prossime settimane: il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le Nitto ATP Finals di Torino e le WTA Finals a Riyadh. In queste competizioni, l'Italia sarà rappresentata da campioni del calibro di Jannik Sinner e Jasmine Paolini, pronti a sfidare i migliori tennisti al mondo. Inoltre, la nostra nazionale sarà impegnata nelle finali di Coppa Davis a Malaga.

In concomitanza con questi eventi, Sky Sport propone una nuova produzione originale dal titolo "Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3". A partire dal 25 ottobre, su Sky Sport Uno, il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si racconta in un'intervista esclusiva condotta da Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Un viaggio intimo e profondo nella vita del giovane tennista altoatesino, tra trionfi, sfide e momenti critici. «Il successo non ha cambiato Jannik, anzi lo ha reso ancora più umile e determinato. Il suo percorso nell'ultimo anno è stato complesso e tortuoso, ma lo ha forgiato e reso più forte. La vicenda del Clostebol ha messo alla prova la sua forza mentale, dimostrando che è un campione anche fuori dal campo» ha dichiarato Ferri nel corso della conferenza stampa tenutasi il 24 ottobre nella sede Sky di Milano.

Nell'intervista esclusiva a Sky Sport, Jannik Sinner ha svelato aspetti inediti della sua personalità e della sua carriera. Il tennista altoatesino ha sottolineato come il tennis sia per lui un'attività che combina passione e lavoro, e come, nonostante i successi, continui a vivere questo sport con la stessa gioia di un bambino.

Sinner ha parlato apertamente della difficile situazione vissuta prima dello US Open a causa della vicenda del Clostebol, ammettendo di aver faticato a mantenere il controllo emotivo. Tuttavia, grazie al sostegno del suo team e alla sua forza mentale, è riuscito a superare questo momento difficile e a concentrarsi sul gioco. Il tennista ha evidenziato l'importanza delle persone che lo circondano, sottolineando come il loro affetto e la loro vicinanza siano stati fondamentali per superare le difficoltà. Ha inoltre riflettuto sull'importanza di saper distinguere tra vita privata e professionale, e di mantenere la concentrazione in campo nonostante le distrazioni esterne. Sinner ha concluso l'intervista affermando che la forza mentale è stata determinante per i suoi successi, e che è grazie a questa capacità di superare le avversità che è riuscito a raggiungere i vertici del tennis mondiale.

Le Nitto ATP Finals a Torino e le Davis Cup Finals a Malaga saranno raccontate in esclusiva sui canali Sky, con un team formato da Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Paolo Bertolucci, insieme ai conduttori Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante.

E a dicembre arriverà anche una nuova produzione originale dedicata alla grande protagonista al femminile del 2024, Jasmine Paolini, un docufilm che racconterà la sua storia attraverso le parole della protagonista e di chi ha vissuto con lei la sua ascesa straordinaria ai vertici della classifica WTA.