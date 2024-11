Jannik Sinner, assalto alle ATP Finals

A Torino i migliori otto del mondo e le più forti coppie di doppio nel torneo che chiude la stagione Andrea Di Quarto







Per il quarto anno consecutivo dal 10 al 17 novembre Torino ospita le Nitto ATP Finals, il torneo che chiude la stagione del circuito maschile di tennis e vede impegnati i migliori otto giocatori del mondo e le più forti coppie di doppio. In diretta su Rai2 si possono vedere alcune partite, mentre Sky Sport le trasmette tutte con approfondimenti esclusivi.

Alla Inalpi Arena, il più grande impianto sportivo indoor d’Italia, l’attesa degli appassionati italiani è tutta per Jannik Sinner: per il numero uno del mondo e re degli Australian e degli US Open si tratta del ritorno sul campo che lo scorso novembre, sulla spinta della prima finale disputata da un italiano nel torneo, lo lanciò verso i mesi più esaltanti e vincenti della sua carriera e della storia del tennis italiano. Oltre all’altoatesino, si sono già qualificati nel momento in cui scriviamo Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Taylor Fritz. A designare gli otto partecipanti è la classifica che si ottiene considerando i migliori 19 risultati ottenuti nel corso dell’anno solare 2024. Ricchissimo il montepremi totale, che ammonta a oltre 14 milioni di dollari. Ogni giocatore riceve un compenso base che aumenta con ogni vittoria, e il vincitore, oltre al prestigioso trofeo, può intascare fino a 4,7 milioni di dollari.

A differenza dei tornei a eliminazione diretta, nelle ATP Finals gli otto qualificati vengono inseriti in due gironi all’italiana: i primi due classificati si affrontano nelle semifinali incrociate (il primo di un gruppo contro il secondo dell’altro) e quindi nella finale di domenica 17 novembre.

Da seguire con attenzione anche la coppia di punta del doppio italiano, formata dal bolognese Simone Bolelli e dal torinese Andrea Vavassori (vincitrice di tre titoli in stagione e finalista agli Australian Open e al Roland Garros) che riporta un duo italiano alle Nitto ATP Finals dopo nove anni. Quella di Torino sarà la prima edizione con protagonisti italiani sia in singolare sia in doppio.