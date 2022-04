“Je sto vicino a te”: su Rai3 il Memorial per Pino Daniele

Per la prima volta in tv l’omaggio nel giorno del suo compleanno Pino Daniele Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Per la prima volta in televisione, andrà in onda su Rai3, domenica 17 aprile alle 23.55, “Je sto vicino a te. Memorial Pino Daniele”, l’evento che dal 2015 si svolge ogni 19 marzo al Teatro Palapartenope di Napoli, per ricordare il grande musicista proprio nel giorno del suo compleanno e onomastico.

Sarà un racconto di vita dell’indimenticabile artista, in cui si intrecciano momenti di concerto live, backstage e clip inedite di repertorio. Tra queste, un video inedito di Giuliano Sangiorgi che interpreta “Mal di te” e i ricordi di Lina Sastri, Massimo Ranieri, Marisa Laurito.

E poi tanti amici che - insieme a una band di 10 elementi e ai musicisti di “Nero A Metà” tra cui Toni Esposito, Gigi De Rienzo ed Ernesto Vitolo - si sono riuniti sul palco per questo omaggio: primo fra tutti il fratello Nello Daniele e poi Ron, Peppe Barra, i Negrita, Francesco Baccini, ilmaestro Remo Anzovino, i giornalisti Sandro Ruotolo e Cristina Donadio e lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Conducono Alessandro Greco e Daria Luppino.