John Travolta e Matteo Renzi a «Che Tempo Che Fa»

20 Ottobre 2019 | 17:14 di Lorenzo Di Palma

Sono tanti, come sempre, gli ospiti del nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, domenica 20 ottobre in prima serata su Rai2. A cominciare da John Travolta, per un tributo alla carriera della star hollywoodiana in occasione dei 25 anni dall’uscita di Pulp Fiction, in cui interpretava l’indimenticabile gangster Vincent Vega.

Poi sarà in studio con Fabio Fazio, subito dopo la chiusura della decima edizione della Leopolda, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, seguito dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores con Valeria Golino e Giulio Pranno, nelle sale dal 24 ottobre con il film Tutto il mio folle amore, ed Enrico Brignano con un monologo inedito e Hazal Koyuncuer, portavoce della comunità curda milanese.

L’appuntamento sarà preceduto come sempre alle 19.30, da Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio e Mago Forest, Ale e Franz, l’inviato speciale Gigi Marzullo e gli ospiti della settimana Teo Teocoli ed Elena Barolo, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli e, infine, Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, che hanno firmato il libro Il coraggio e l’amore. Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità in uscita il 22 ottobre, a 10 anni esatti dalla morte di Stefano Cucchi e che riassume un decennio di tenace ricerca della giustizia.

In seconda serata, invece, a Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, e Mago Forest saranno seduti Benji & Fede, che presentano il nuovo singolo Sale (realizzato insieme a Shari), Marisa Laurito, Marco Lodadio, fresco vincitore della medaglia d'argento agli anelli ai Mondiali di ginnastica artistica di Stoccarda e ancora Teo Teocoli ed Elena Barolo.