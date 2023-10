“Junior Eurovision Song Contest”, l’Italia in gara con Melissa & Ranya, rivelazioni di “The Voice Kids”

La finale domenica 26 novembre da Nizza, in diretta su Rai2 e RaiPlay Redazione Sorrisi







Riparte l’avventura dello "Junior Eurovision Song Contest", versione giovanile della popolare competizione canora. A rappresentare l’Italia quest’anno saranno due artiste provenienti dalla prima edizione italiana di "The Voice Kids": la vincitrice Melissa Agliottone, di Civitanova Marche, insieme a un’altra finalista, Ranya Moufidi, di Ciserano, in provincia di Bergamo, in un inedito duetto. Entrambe le cantanti hanno meno di 14 anni, così come richiesto dalla gara europea.

La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, si terrà domenica 26 novembre a Nizza, in Francia, paese vincitore dell'edizione del 2022.

La canzone con cui Melissa e Ranya rappresenteranno l’Italia verrà presentata nei prossimi giorni. Direttore artistico del brano è il noto cantautore Franco Fasano, che vanta un’ampia esperienza nella produzione di canzoni per bambini e ragazzi.

Anche quest’anno Rai Kids seguirà lo "Junior Eurovision Song Contest" con una diretta, da Nizza e dagli studi Rai di Torino, che andrà in onda nel pomeriggio di domenica 26 novembre su Rai2 e RaiPlay. A commentare la manifestazione sarà il conduttore Mario Acampa insieme ad altri ospiti.

Con “Heroes”, lo slogan di questa edizione, lo "Junior Eurovision Song Contest 2023" vedrà quest’anno la partecipazione, oltre all’Italia, di Albania, Armenia, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Irlanda, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Ucraina.

Rai Kids si è occupata della scelta delle giovani interpreti e del brano, in collaborazione con Universal Music Italia, che si occupa della produzione del brano delle due giovani artiste.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione e la supervisione della Direzione Relazioni Internazionali e Affari Europei della Rai, a cui è affidato il coordinamento delle attività legate all’evento in loco, con particolare riferimento ai rapporti con la produzione dell’Host Broadcaster France Télévisions e l’European Broadcasting Union (EBU).