“Kid Lucky” torna su Rai Gulp

Andranno in onda in prima tv su Rai Gulp da venerdì 13 agosto, tutti i giorni alle 8.10, le nuove puntate della serie animata Kid Lucky, che racconta le avventure da bambino di Lucky Luke, il famoso cowboy dei fumetti nato dalla matita del belga Morris e ispirato a uno sceriffo di origine italiana, Luciano Locarno, vissuto tra il 1860 e il 1940.

In ogni nuova avventura dei 26 nuovi episodi Kid si avvicina al suo sogno di diventare un vero cowboy, il più grande di tutto il Wild West. Insieme ai suoi amici Lisette, Dopey, Joannie Molson e Little Cactus, Kid cercherà di domare cavalli selvaggi (qualche volta con successo), seguirà le orme dei grizzly, dormirà all’aperto e sfiderà Billy Bad con la sua fionda e la sua mira straordinaria. In più, come suggerisce il suo nome, è un ragazzo estremamente fortunato. Ma la vita non è tutta giochi e divertimento, neanche nel Wild West. Infatti Kid Lucky e i suoi amici devono chiedere sempre il permesso ai loro genitori e soddisfare le loro aspettative, come fanno tutti i ragazzi.

Il personaggio di Lucky Luke bambino è apparso per la prima volta nell’aprile 1995, in occasione del 50° del protagonista, in un album interamente dedicato all’infanzia del “cowboy che spara più veloce della sua ombra” dal titolo Kid Lucky, nella serie classica sotto il numero 33, disegnato da Morris. Scritto e disegnato dal lionese Achdé, lo spin-off di fumetti Les Aventures de Kid Lucky d’après Morris è stato lanciato da Lucky Comics il 25 novembre 2011 ed è stato un successo immediato.