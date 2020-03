L’8 marzo di RaiPlay dedicato alle “Indomite”

Un box set in esclusiva con 30 biografie in animazione di donne straordinarie

08 Marzo 2020 | 14:04 di Lorenzo Di Palma

In esclusiva dall’8 marzo per celebrare il mondo femminile, in occasione della Giornata internazionale delle donne, RaiPlay propone un box set chiamato Indomite - Storie di donne che fanno ciò che vogliono, ovvero 30 biografie in animazione di donne straordinarie, con la voce dell’attrice Isabella Ragonese.

Donne audaci di tutte le epoche, dall'antichità ai giorni nostri, di differenti origini culturali, sociali o nazionali, la maggior parte di loro restate nell'ombra. Scopriamo il destino di Agnodice, una ginecologa dell'antica Grecia che è stata costretta a travestirsi da uomo per praticare la medicina, di Wu Zetian, ex concubina che divenne l'unica imperatrice nella storia della Cina, di Nzinga, regina di Ndongo e Matamba, due regni africani del XVII secolo nell'attuale Angola, che si è schierata contro i coloni portoghesi.

E ancora: di Hedy Lamarr, attrice e produttrice di Hollywood, ma soprattutto inventrice della tecnologia alla base del Wifi, di Joséphine Baker, ballerina e partigiana, che si impegnò per i diritti civili negli Stati Uniti e marciò al fianco di Martin Luther King, dell’italo-americana Giorgina Reid, artefice del salvataggio del primo faro sulla costa di New York, di Leymah Gbowee, leader del Movimento Liberiano per la Pace delle Donne, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2011.

La serie a cartoni animati, ispirata ai due libri dal titolo Indomite - Storie di donne che fanno ciò che vogliono dell’illustratrice e fumettista francese Pénélope Bagieu, è stata selezionata da Rai Ragazzi, che ne ha prodotto l’edizione italiana.