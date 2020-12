“La caserma”, in arrivo un nuovo docu-reality su Rai2

A gennaio parte il nuovo programma ambientato in una caserma in Trentino. I concorrenti sono tutti ragazzi tra i 18 e 22 anni

09 Dicembre 2020 | 15:09 di Cecilia Uzzo

In partenza a gennaio "La Caserma", è già uno dei programmi televisivi più attesi della prossima stagione su Rai2, soprattutto dopo il grande successo riscosso da "Il collegio".



Il nuovo reality show, realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine, si basa sul format internazionale "Lads Army" e porta un gruppo di ragazzi e ragazze a vivere in una struttura militare, dove seguiranno l’addestramento dei soldati.

I partecipanti de "La Caserma" saranno ragazzi dai 18 ai 22 anni, dunque più grandi rispetto agli alunni de "Il Collegio": per loro niente lezioni in classe o ballo di fine anno, ma esercizi di ginnastica, allenamenti e prove di coraggio.

Dopo il successo de #ilcollegio arriva su rai 2 #lacaserma ! Promo pic.twitter.com/SG7pc137Jt — LA CASERMA (@lacasermarai2) December 8, 2020

Il programma è definito «un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure»: per sei settimane i 21 ragazzi vivranno nello scenario particolare di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, in mezzo alla natura.

"La Caserma" metterà alla prova una generazione meno abituata alle regole della vita di gruppo, che sarà qui alle prese con un’esperienza di crescita personale forte, attraverso un programma di addestramento militare.