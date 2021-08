La Coppa Italia per i prossimi tre anni su Mediaset

Mediaset per le prossime tre stagioni (2021-2024) si è assicurata i diritti della Coppa Italia e quindi tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

Si parte venerdì 13 agosto con i 32esimi di finale che si giocheranno fino a martedì 17 agosto: un pacchetto di 16 match concentrati in quattro giorni, tutti visibili in chiaro su Italia 1 e sul 20, oltre che in streaming su Mediaset Infinity.

Su Italia 1, studio di continuità con la conduzione di Monica Bertini con gli highlight di tutte le partite.

Le altre novità del calcio Mediaset comprendono “l’arruolamento” di Riccardo Trevisani, una delle voci più apprezzate dagli appassionati di calcio, che si unisce al confermato Massimo Callegari e ai colleghi della redazione di SportMediaset, per raccontare gli eventi calcistici Mediaset.

E il 17 e 18 agosto e il 24 e 25 agosto arriva l’antipasto di Champions League con le gare d’andata e di ritorno dei playoff su Italia 1 e Mediaset Infinity. Mentre da settembre si passa anche alle Nazionali con le partite più spettacolari valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022 e le migliori sfide della Nations League saranno in esclusiva in chiaro sul Canale 20.